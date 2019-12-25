Электронная биржа вторсырья появилась в РФ

Участники площадки будут проходить строгий отбор.

В России создали электронную биржа вторсырья , с помощью которой будет возможно осуществлять покупку-продажу, заключать сделки по переработке и выполнению нормативов утилизации мусора. Работа будет вестись в рамках расширенной ответственности производителя (РОП). Об этом сообщил телеканал "360".

Все потенциальные участники должны будут пройти строгий отбор перед тем, как торговать на бирже. В частности, верификация предполагает наличие у компаний регистрации в специальном реестре РОП. Подтвердить своё соответствие критериям возможно на сайте площадки.

Как отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев, площадка выступает инновационным IT-продуктом, который концептуально изменит подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных ресурсов и услуг по утилизации в отрасли обращения с ними.

Если просто — это новая информационная система, созданная ППК РЭО, на которой представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать-продавать, то есть заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и т. д. Мы называем ее Биржей вторичных материальных ресурсов, однако функционал уже выходит широко за рамки привычной биржи. Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО

По словам Буцаева, ресурс предназначен прежде всего для производителей и импортеров товаров, а также утилизаторов, заготовителей и поставщиков оборудования. Посредством электронной биржи предполагается сделать прозрачным процесс отслеживания отходов по всей бизнес-цепочке.

Ранее мы сообщили о том, что ещё 37 пунктов Ленобласти присоединились к процессу сортировки вторсырья.

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