В РАН спрогнозировали мощность второй волны коронавируса

Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил иммунолог и академик РАН Сергей Недоспасов.

Представитель РАН допустил появление второй волны эпидемии коронавируса.

Как заявил 19 апреля в интервью "Парламентской газете" иммунолог и академик РАН Сергей Недоспасов, в случае, если это произойдет масштаб у этой волны будет меньше, чем при нынешней пандемии. При этом сроки наступления новой "волны" коронавируса прогнозировать не решается. Недоспасов указывает, что на это могут повлиять особенности вируса и жизни данной популяции, а также свойства местных систем здравоохранения.

Ранее мы сообщали о том, что представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции.

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