В городе будет пересмотрен и ужесточен перечень работающих предприятий.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В Пятигорске в настоящее время пересматривают и ужесточают перечень работающих предприятий. Планируется, что работать в штатном режиме будут продуктовые аптеки, аптеки, зоомагазины, спецпредприятия, предприятия ЖКХ.

Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление будет опубликовано на официальном портале правовой информации Ставропольского края в ближайшее время.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Видео: Instagram/vladimirvladimirov5807