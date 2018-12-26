В Пушкине запустили работу нового тепличного комплекса

Сотрудники АО "СПП" Пушкинское" запустили работу нового современного тепличного комплекса.

Сотрудники АО "СПП" Пушкинское" запустили работу нового тепличного комплекса. Площадь территории 2 500 квадратных метров. Всего 3 секции. В каждой действует климат-контроль, система досветки, индивидуальное отопление и полив. Это позволяет выращивать цветы в разные агрономические сроки.

Уникальный комплекс посетил временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

У вас есть все необходимые площади. Нужно увеличивать производство. В этом сезоне мы хотим высадить около восьми миллионов цветов, около шести тысяч деревьев и около девяноста тысяч кустарников. Но все равно этого мало. Александр Беглов, ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга

Система ухода за растениями в комплексе полностью автоматизирована.

Если бы эта теплица была с применением ручного труда, то соответственно здесь бы нам понадобилась численность персонала от 60 до 70 человек. У нас в пик сезона здесь до 10 человек. Когда идет межсезонье, то ее могут обслуживать 5 человек. Анна Федорова, заместитель генерального директора "СПП"Пушкинское"

С единого пульта управления производится полив растений и вносятся удобрения. Процесс посева также механизирован. За 8 часов на линии высаживаются 300 тысяч семян.

Плюсы, потому что здесь точность, качество состава и перемешивания субстрата, куда можно добавлят и удобрения и увлажнять, т.е. мы полностью соблюдаем технологии. Уплотнение семенного ложа, укрытие - все автоматически. Уходим от человеческого фактора, машины делают все точно. Вот это мне нравится. Дмитрий Мальков, инженер-технолог "СПП "Пушкинское"

Всего в планах АО "СПП" Пушкинское" - выращивать около 40 видов цветов. Цветочную рассаду из Пушкина будут использовать для украшения Пушкинского, Фрунзенского, Московского и Колпинского районов.

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