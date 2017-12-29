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В Пушкине по неизвестной причине ночью умерла годовалая девочка
Сегодня, 12:53
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lesjasap
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В Пушкине по неизвестной причине ночью умерла годовалая девочка

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В Пушкинском районе погиб маленький ребенок.

В Пушкинском районе погибла годовалая девочка. В настоящее время специалисты устанавливают причины смерти ребенка.
 
Инцидент произошел около пяти часов утра 3 января в городе Пушкин. В приемное отделение 38 городской больницы имени Семашко  обратился обеспокоенный мужчина, который нес в руках тело девочки. Пациентка не подавала признаков жизни. Медики установили, что ребенок мертв. 
 
Известно, что малышку привезли из частного дома по Московскому шоссе, который находится рядом с Колонистским прудом. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Теги: гибель ребенка , пушкин , пушкинский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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