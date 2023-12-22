В Пушкине с 1 февраля закрыт проезд по Кирасирской улице

Автомобилистам предложили варианты объезда.

В Пушкине перекроют проезд по Кирасирской улице в створе Гусарской улицы. С 1 по 21 февраля на этом участке будут проходить работы по строительству тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Автомобилистам предложили варианты объезда: Саперная улица, Стрелковая улица, Гусарская улица, улица Красной Звезды, Огородная улица, Гвардейский бульвар.

Ранее мы писали, что еще в двух районах Петербурга с 3 февраля ограничат проезд. Речь идет о Петроградской стороне и Фрунзенском районе. Автомобилисты не смогут проехать по участку на улице Чапыгина у дома № 4. Также ограничат движение по Балканской площади.

Фото: Piter.tv