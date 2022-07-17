В Пушкине пьяного девятиклассника доставили в больницу

Школьник отравился алкоголем и вызвал себе скорую помощь.

В Пушкинском районе накануне вечером, 3 декабря, школьник переборщил с выпивкой. Подростка нашли в квартире на Ростовской улице в состоянии алкогольного опьянения. У мальчика было сильно порезано плечо.

По информации Piter.tv, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу № 5. Девятиклассник опросу не подлежит.

Стражи порядка выяснили, что юноша распивал спиртное после ссоры с девушкой. Добавим, что ребенок самостоятельно вызвал скорую помощь и успел предупредить маму о случившемся.

Школьник воспитывается в полной и благополучной семье. Он состоит на учете в ПНД.

Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители устанавливают, как мальчик получил серьезные раны плеча.

Ранее на Piter.tv: на Наличной на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой.

Фото: Piter.tv