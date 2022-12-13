В Пушкине пройдет баттл среди художников по написанию портрета с натуры

Принять участие в проекте может любой желающий старше 12 лет.

В Пушкине 23 апреля пройдет баттл среди художников по написанию портрета с натуры. Площадкой конкурса станет Дом культуры. Об этом сообщили в tg-канале администрации района.

В Пушкинском Доме культуры 23 апреля пройдёт баттл, где вы сможете написать портрет абсолютно в любой стилистике и направлении живописи. Пресс-служба администрации Пушкинского района

Принять участие в проекте может любой желающий старше 12 лет. Номинации конкурса: портрет, русский быт XIX века, оммаж.

Добавим, что участники смогут подать работы на конкурс "Кустодиев. Модерн".

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Фото: Телеграм / Пушкинский район СПб