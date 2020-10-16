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В Пушкине предложили переименовать Тиньков переулок
Сегодня, 19:38
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В Пушкине предложили переименовать Тиньков переулок

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На сегодняшний день этот переулок – 700 метро асфальтового полотна в промзоне на юго-западе города Пушкина.

Стало известно, что петербургской Топонимической комиссии предложили переименовать Тиньков переулок в Пушкине. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает 47news.

У комиссии есть 30 дней, чтобы дать ответ на предложение, которое поступило от частного лица. Член комиссии Ерофеев хотел бы сохранить существующее название в качестве памятника истории про обман, хитрость и изворотливость современных коммерсантов. 

На сегодняшний день этот переулок – 700 метро асфальтового полотна в промзоне на юго-западе города Пушкина.

Напомним, что название появилось в 2003 году. Маркетологи предпринимателя представили комиссии якобы подлинную страницу из энциклопедии Брокгауза и Ефрона со статьей о поставщике пива для императорского дома Василии Порфирьевиче Тинькове. Позже выяснилось, что пивовар В. П. Тиньков — вымышленное лицо.

Фото: Яндекс. Карты
 

Теги: переулок, тиньков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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