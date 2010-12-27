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В Пушкине на стоянке ночью дотла сгорел Dodge
Сегодня, 7:23
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lesjasap

В Пушкине на стоянке ночью дотла сгорел Dodge

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Пострадавших нет.

В Пушкинском районе Петербурга в ночь на 7 ноября сгорела иномарка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным спасательной службы, пострадала машина марки Dodge.

Пожарных вызвали по адресу улица Новая, 12, город Пушкин около 2:50 ночи. В парковочной зоне полыхало транспортное средство. В ликвидации огня принимали участие пятеро специалистов. Им удалось потушить объект за час. В иномарке уничтожены все сгораемые части. В салоне машины никого не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что огонь уничтожил Mercedes на Новгородской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: dodge, пушкин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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