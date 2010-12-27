Огонь уничтожил Mercedes на Новгородской улице

Иномарку тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

В ночь на 6 ноября в Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар. Возле дома №17 на Новгородской улице загорелся автомобиль марки Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по городу и Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:09 ночи. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огонь полностью охватил иномарку и уничтожил все сгораемые части машины.

Пожар тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. К 1:19 ночи возгорание удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.TV