На очищенной территории установили железобетонные блоки и запрещающие таблички.

За два летних месяца в Пушкине и Шушарах ликвидировали пять свалок. На очищенной территории установили железобетонные блоки и запрещающие таблички. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского района.

От огромной груды мусора избавились по трем адресам в Пушкине. Так, свалок теперь нет на проезде юго-западнее Саперной улицы, рядом с Тиньковым переулком, на 2-м проезде и участке 1 Восточного проезда. Кроме того, помойку убрали в поселке Шушары на улице Софийской, участке 10 (восточнее пересечения Автозаводской и Софийской улиц) и на улице Софийской, в районе дома 96П.

Ранее мы писали, что нелегальную свалку на Парнасе ликвидируют через суд.

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