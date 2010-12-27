В Петербурге ликвидировали почти 90% свалок

Чиновники пообещали, что до Нового Года отчистят город от мусора.

За 2017 год на территории Санкт-Петербурга были обнаружены 1 178 свалок мусора. В пресс-службе Комитета по благоустройству города рассказали, что на сегодняшний день уже ликвидированы 86% мусора.

Председатель комитета Владимир Рублевский отметил, что печально знаменитую свалку на Канонерском острове, которая достигла 50 тыс. кубометров мусора, планируют убрать до конца 2017 года.

Участники конференции "Соблюдение экологического законодательства в Санкт-Петербурге" отметили, что ликвидация полигона "Новоселки" стала одним из главных событий Года Экологии.