Финскому заливу угрожают бутылки и ватные палочки

Экологи рассказали, что каждый год в воды Финского залива и Балтийского моря попадают около 40 тонн микропластика. Подобные отходы – это твердые частицы синтетических полимеров размером менее 5 мм, которые часто являются компонентом косметических средств. Такие системы беспрепятственно проходят очистные сооружения и оказываются в водоемах.
На пресс-конференции директор белорусского Центра экологических решений Евгений Лобанов отметил, что законодательно содержание микропластика в продуктах не регулируется. И производитель сам принимает решение о его количестве.
Основными загрязнителями Финского залива являются пакеты, бутылки и ушные палочки. Влиянием микропластика на человека и природу займутся ученые РАН. На водоемах Петербурга и Ленобласти планируют установить уровень микропластика.
Специалисты подготовили гид для покупателей, где указано количество пластика содержащегося в продуктах. Экологи предлагают производителям отказаться от искусственных материалов в пользу натуральных уже при производстве.