Финскому заливу угрожают бутылки и ватные палочки

Экологи назвали главные источники опасного микропластика, загрязняющего воды Финского залива, - это пакеты, бутылки и ушные палочки.

Экологи рассказали, что каждый год в воды Финского залива и Балтийского моря попадают около 40 тонн микропластика. Подобные отходы – это твердые частицы синтетических полимеров размером менее 5 мм, которые часто являются компонентом косметических средств. Такие системы беспрепятственно проходят очистные сооружения и оказываются в водоемах.

На пресс-конференции директор белорусского Центра экологических решений Евгений Лобанов отметил, что законодательно содержание микропластика в продуктах не регулируется. И производитель сам принимает решение о его количестве.

Основными загрязнителями Финского залива являются пакеты, бутылки и ушные палочки. Влиянием микропластика на человека и природу займутся ученые РАН. На водоемах Петербурга и Ленобласти планируют установить уровень микропластика.

Специалисты подготовили гид для покупателей, где указано количество пластика содержащегося в продуктах. Экологи предлагают производителям отказаться от искусственных материалов в пользу натуральных уже при производстве.