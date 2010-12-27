Нелегальную свалку на Парнасе ликвидируют через суд

По данным природоохранной прокуратуры, объём мусора в районе дома № 16 по 5-му Верхнему переулку достигает 150 кубометров.

Природоохранная прокуратура Петербурга подала в суд на Администрацию Выборгского района. Об этом сообщает канал "78". От главы района требуют, чтобы он ликвидировал нелегальную свалку на Парнасе.

По данным природоохранной прокуратуры, объём свалки в районе дома № 16 по 5-му Верхнему переулку достигает 150 кубометров. Около здания валяются строительные отходы и коммунальный мусор.

Однако замглавы Выборгского района Арина Артёмова сообщила, что для ликвидации свалки средств бюджете пока нет.

До настоящего времени работы не выполнены ввиду отсутствия достаточного финансирования, Адрес включён в перспективную адресную программу по благоустройству на 2019 год при наличии достаточного финансирования мероприятий по благоустройству района. Арина Артемова, замглавы Выборгского района.

Стихийная свалка в промзоне Парнас появилась весной этого года и сейчас продолжает увеличиваться. По словам местных жителей, мусор на свалке тлеет. В конце мая на свалке случился пожар. Администрация Выборгского района обещала найти подрядчика для уборки территории, однако вывозом мусора пока никто не занимался.

Ранее Piter.TV писал о том, что на Парнасе, на улице Валерия Гаврилина, у жилого дома горели корзины "Магнита" с мусором.

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