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В Пушкине на остановке "ЛИАЗ" спровоцировал травмоопасную ситуацию, в которой пострадала 17-летняя девушка
Сегодня, 7:50
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lesjasap
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В Пушкине на остановке "ЛИАЗ" спровоцировал травмоопасную ситуацию, в которой пострадала 17-летняя девушка

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В Пушкине гололедица не позволило водителю автобуса вовремя затормозить и не сбить дорожный знак с остановки.

Днем 7 декабря в городе Пушкине в результате ДТП пострадал пешеход. Несовершеннолетняя девушка находилась на автобусной остановке, когда произошла авария. Об инциденте сообщают представители ГИБДД по региону. 
 
Известно, что водитель “ЛИАЗа” не справился с управлением и столкнулся со стойкой дорожного знака. Конструкция не выдержала и упала на стоящую поблизости 17-летнюю петербурженку. ДТП произошло на Оранжерейной улице.
 
В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Правоохранительные органы проводят расследование по данному делу. 
Теги: авария , дорожный знак , дтп , пушкин , пушкинский район
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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