В Пушкине на остановке "ЛИАЗ" спровоцировал травмоопасную ситуацию, в которой пострадала 17-летняя девушка

В Пушкине гололедица не позволило водителю автобуса вовремя затормозить и не сбить дорожный знак с остановки.

Днем 7 декабря в городе Пушкине в результате ДТП пострадал пешеход. Несовершеннолетняя девушка находилась на автобусной остановке, когда произошла авария. Об инциденте сообщают представители ГИБДД по региону.

Известно, что водитель “ЛИАЗа” не справился с управлением и столкнулся со стойкой дорожного знака. Конструкция не выдержала и упала на стоящую поблизости 17-летнюю петербурженку. ДТП произошло на Оранжерейной улице.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Правоохранительные органы проводят расследование по данному делу.