В Пулково ждут самолеты из Узбекистана и Франции

Из Узбекистана должны вернуться 39 человек, из Франции – 78.

Во вторник, 19 мая, в Пулково ожидают самолеты из Ташкента и Парижа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Из Узбекистана должны вернуться 39 человек, из Франции – 78. Большая часть пассажиров – жители Петербурга и Ленинградской области.

Все пассажиры после прилета прямо в аэропорту пройдут осмотр на наличие симптомов коронавируса. Багаж будет обеззаражен, а затем всех на автобусах развезут по домам для двухнедельной самоизоляции. Те, кто живут за пределами Петербурга и области, будут размещены в обсерваторе пансионата "Заря" или "Балтиец" в Курортном районе.

С апреля в Пулково вернулись 2,2 тысячи человек.

Finnair возобновит полеты в столицы в июле.

Фото: Piter.TV