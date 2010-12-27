В Пулково задержали преступницу из Туркменистана

В Пулково задержана 56-летняя женщина, находившаяся в федеральном розыске.

Сотрудники транспортной полиции отчитались об итогах работы за минувшие выходные. Силовики задержали двух преступников, находившихся в федеральном розыске, но не испугавшихся путешествовать общественным транспортом.

Так, накануне в аэропорту Пулково была задержана 56-летняя уроженка Туркменистана. У себя на родине она промышляла наркотиками и психотропными веществами. Впрочем, даме удавалось более 6 лет скрываться от правосудия. И только прилет в Санкт-Петербург оборвал затянувшуюся погоню правоохранителей за женщиной-дилером. Теперь ее ждут следствие и суд.

В эти же выходные на одном из вокзалов Петербурга был пойман 30-летний мужчина. Он приехал в Северную столицу из Анапы: россиянин находился в розыске за грабеж в соседней Карелии. Данные о возможном преступнике переданы инициаторам розыска.

Фото: Piter.TV