В Пулково задержали немца, который пытался незаконно провезти 50 тысяч евро

При этом закон разрешает перемещать без декларирования суммы в размере до 10 тысяч долларов.

Гражданин Германии, не задекларировавший более 50 тысяч евро по прилете в Петербург, рискует стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В Петербург мужчина прилетел из Берлина и направился в зеленый коридор, так как ему ничего не нужно было декларировать. Но в ходе таможенного досмотра инспектор обнаружил 50 850 евро (4,558 миллиона рублей или 62 062 доллара США).

При этом закон разрешает перемещать без декларирования суммы в размере до 10 тысяч долларов. Теперь мужчина может быть привлечён к уголовной ответственности за контрабанду наличных денег.

Недавно суд оштрафовал мужчину, который укусил полицейского в Пулково.

Фото: пресс-служба СЗТУ