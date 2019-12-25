В Петербург не пустили 70 тысяч паленых таблеток для потенции из Индии

В препаратах содержались токсичные и опасные для здоровья вещества.

За месяц сотрудники аэропорта Пулково выявили 50 посылок из Индии, в которых лежали таблетки для мужской потенции. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ходе проверки содержимое 32 посылок признали контрафактом. В этих препаратах содержались токсичные и опасные для здоровья вещества, не имеющие никакой лечебной ценности. Остальные посылки отправили обратно отправителям.

Сейчас более дешевые аналоги "Виагры" и "Сиалиса" для мужской потенции активно продают через интернет. Ввоз недоброкачественных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств в Россию запрещен и может обернуться уголовной ответственностью.

Ранее мы писали, что какаду, тамарин и три мангуста из Новосибирска успешно прошли контроль Россельхознадзора в Пулково.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления