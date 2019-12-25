Какаду, тамарин и три мангуста из Новосибирска успешно прошли контроль Россельхознадзора в Пулково

Животные направлялись в адрес индивидуального предпринимателя в Ленобласти.

В минувшую субботу, 12 декабря, в грузовом терминале аэропорта Пулково прошли контроль сразу несколько экзотических животных. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, ветеринарную проверку прошли три полосатых мангуста, белый какаду и краснорукий тамарин.

Известно, что животные прилетели из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и направлялись в адрес индивидуального предпринимателя из Ленобласти. Большой белохохлый какаду – крупный попугай с длиной тела до 50 см и размахом крыльев до 31 см, обитает в Юго-Восточной Азии, тамарин – небольшая обезьянка, которую можно увидеть в лесах Южной Америки, а полосатый мангуст – хищно млекопитающее до 45 см в длину, обитающее в саваннах и лесах Африки. Никаких нарушений при проверке не выявили, и животные отправились к получателю.

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Фото: pixabay; пресс-служба Управления Россельхознадзора