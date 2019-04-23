За три дня в Петербурге спасли 13 примёрзших ко льду птиц

В Петербурге за три дня волонтеры спасли 13 примерзших ко льду птиц. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщает служба спасения животных "КОШКИСПАС".
С наступлением минусовой температуры к спасателям поступило 13 заявок о примёрзших водоплавающих птицах. Пернатые имели травмы, которые мешали им улететь. В "ледяном капкане" оказывались в утки и селезни.
Птиц освобождали из Воронцовского и Ольгинского пруда, озера Долгого и реки Оккервиль.
Ранее мы сообщали о том, что мокрый снег и -10 градусов ожидают петербуржцев в последний рабочий день.
Фото: КОШКИСПАС/вк
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