Мокрый снег и -10 градусов ожидают петербуржцев в последний рабочий день

Ночью осадков не ожидается.

В пятницу, 11 декабря, в Петербурге испортится погода. После нескольких морозных, но солнечных дней небо затянут облака, пойдет мокрый снег. Об этом предупредили в МЧС, со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью осадков не будет, столбик термометра опустится до -5..-7 градусов, в пригородах до -10.

Днём начнется мокрый снег, переходящий в морось. При этом будет -1..-3 градуса. На дорогах образуется гололед. Главный синоптик Петербурга отметил, что гололед может образоваться не только на дорогах, но на деревьях и проводах.

Фото: pixabay