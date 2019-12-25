  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мокрый снег и -10 градусов ожидают петербуржцев в последний рабочий день
Сегодня, 15:12
76
nastya960

Мокрый снег и -10 градусов ожидают петербуржцев в последний рабочий день

0 0

Ночью осадков не ожидается.

В пятницу, 11 декабря, в Петербурге испортится погода. После нескольких морозных, но солнечных дней небо затянут облака, пойдет мокрый снег. Об этом предупредили в МЧС, со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью осадков не будет, столбик термометра опустится до -5..-7 градусов, в пригородах до -10.

Днём начнется мокрый снег, переходящий в морось. При этом будет -1..-3 градуса. На дорогах образуется гололед. Главный синоптик Петербурга отметил, что гололед может образоваться не только на дорогах, но на деревьях и проводах.

Фото: pixabay

Теги: мороз, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии