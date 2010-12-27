В "Пулково" впервые приземлился рейс из Катара

Петербуржцам стали доступны прямые перелеты в столицу Катара и обратно.

Впервые в Петербурге установление полетное сообщение между Петербургом и Катаром. Прямой рейс авиакомпании “Qatar Airways” приземлился в аэропорту “Пулково” вечером 19 декабря. Пассажиров встречал снеговик.

Сообщается, что на борту самолета, доставившего пассажиров из столицы Дохи, находился директор авиакомпании-перевозчика, а также посол России в Катаре.

Рейсы из Северной столицы и обратно будут следовать ежедневно. Они будут выполняться на Airbus A320. На воздушных кораблях предусмотрена 120 мест в эконом-классе и 12 для бизнес-класса.