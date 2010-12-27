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В "Пулково" впервые приземлился рейс из Катара
Сегодня, 8:29
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lesjasap
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В "Пулково" впервые приземлился рейс из Катара

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Петербуржцам стали доступны прямые перелеты в столицу Катара и обратно.

Впервые в Петербурге установление полетное сообщение между Петербургом и Катаром. Прямой рейс авиакомпании “Qatar Airways” приземлился в аэропорту “Пулково” вечером 19 декабря. Пассажиров встречал снеговик.
 
Сообщается, что на борту самолета, доставившего пассажиров из столицы Дохи, находился директор авиакомпании-перевозчика, а также посол России в Катаре. 
 
Рейсы из Северной столицы и обратно будут следовать ежедневно. Они будут выполняться на Airbus A320. На воздушных кораблях предусмотрена 120 мест в эконом-классе и 12 для бизнес-класса.
Теги: аэропорт , доха , катар , пулково , рейс , сообщение
Категории: Новости СПб

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