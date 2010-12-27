В "Пулково" увеличится время прохождения контроля из-за возвращения дополнительной проверки билетов

В “Пулково” в ближайшем времени введут новые правила относительно проверки билетов. Теперь их будут проверять дважды: на стойке регистрации и предполетной зоне. Возврат к такой технологии обусловлен законодательством Российской Федерации.

Представители пресс-службы аэропорта сообщили, что нововведение вступит в силу с 15 января 2018 года. Попасть в стерильную зону с одним паспортом и посадочным талоном будет невозможно. Дополнительно потребуется распечатанный билет. Сначала его придется предъявить для выдачи посадочного талона, а затем - чтобы попасть в зону контроля и предполетного досмотра.

В “Пулково”, как и в других аэропортах не придерживались таких строгих правил. Однако, недавняя проверка обязала организацию следовать установленным нормам. Руководство “Пулково” обращалась в Министерство транспорта внести изменения в законодательство, но инициативы не была рассмотрена.

Прогнозируется увеличение продолжительности прохождения контроля из-за дополнительных проверок билетов.