В Пулково у мужчины украли картину с зимним пейзажем и детские вещи

Подозреваемой оказалась жительница Тихвина.

В Пулково у петербуржца украли картину с изображением зимнего пейзажа и детские вещи. Подозреваемая – 61-летняя сотрудница пекарни. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции.

О пропаже вещей сообщил пассажир, прилетевший из Еревана. Ущерб он оценил в 24 тысячи рублей. Подозреваемой оказалась жительница Тихвина, которая прилетела этим же рейсом. Во время ожидания такси она увидела забытые вещи и забрала их себе.

Возбуждено уголовное дело, картину и детские вещи изъяли и вернут владельцу.

Ранее из квартиры военного дознавателя украли норковую шубу и продукцию Apple стоимостью 900 тысяч рублей.

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