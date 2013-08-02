В Пулково откроется супермаркет нового формата

"Магнит" откроет в петербургском аэропорту Пулково супермаркет нового формата. Магазин на первом этаже площадью 100 квадратных метров начнёт работать в конце декабря. Об этом сообщил "Деловой Петербург".
В супермаркете будут представлены более 1,3 тысячи товаров с акцентом на кулинарию и блюда ready-to-eat. Там же организуют зону кафе на 20 мест.
Этот формат позиционируется как пилотный.
Ранее стало известно, что из Петербурга в Алма-Ату с 26 декабря запустят прямые рейсы.
Фото: Piter.tv
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