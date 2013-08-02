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В Пулково откроется супермаркет нового формата
Сегодня, 10:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково откроется супермаркет нового формата

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Его планируют открыть в конце этого месяца.

"Магнит" откроет в петербургском аэропорту Пулково супермаркет нового формата. Магазин на первом этаже площадью 100 квадратных метров начнёт работать в конце декабря. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В супермаркете будут представлены более 1,3 тысячи товаров с акцентом на кулинарию и блюда ready-to-eat. Там же организуют зону кафе на 20 мест.

Этот формат позиционируется как пилотный.

Ранее стало известно, что из Петербурга в Алма-Ату с 26 декабря запустят прямые рейсы.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, супермаркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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