В Пулково откроется супермаркет нового формата

Его планируют открыть в конце этого месяца.

"Магнит" откроет в петербургском аэропорту Пулково супермаркет нового формата. Магазин на первом этаже площадью 100 квадратных метров начнёт работать в конце декабря. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В супермаркете будут представлены более 1,3 тысячи товаров с акцентом на кулинарию и блюда ready-to-eat. Там же организуют зону кафе на 20 мест.

Этот формат позиционируется как пилотный.

Ранее стало известно, что из Петербурга в Алма-Ату с 26 декабря запустят прямые рейсы.

Фото: Piter.tv