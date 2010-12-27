В Пулково открыли выставку форменной одежды авиаторов с 1950-х годов

Форму авиаторов разного времени покажут пассажирам Санкт-Петербургского аэропорта.

Сегодня, 7 марта, в Пулково открылась специальная временная экспозиция форменной одежды авиаторов. Петербуржцы и гости города на Неве смогут увидеть форму лётного состава и наземных служб, которая использовалась в разное время начиная с 1950-х годов по настоящее время.

Открытие выставки в Пулково приурочили к Международному женскому дню и 95-летию гражданской авиации России.

Всего на выставке можно посмотреть на 20 комплектов одежды пилотов, руководящего состава, бортпроводников, сотрудников службы пассажирских перевозок, службы досмотра, а также заместителя генерального директора аэропорта.

Аэропорт Санкт-Петербурга продолжает развиваться не только как масштабный транспортный узел, но и как современное культурное пространство. Стиль и красота всегда были присущи гражданской авиации, а модные тенденции эпохи неизменно находили отражение в форме персонала. Уверен, что пассажиры с интересом встретят новую экспозицию и познакомятся с редкими комплектами, многие из которых сегодня практически невозможно найти в открытом доступе. Говорит гендиректор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Владимир Якушев

Фото: "Собака"