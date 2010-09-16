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В Пулково искали бомбу после звонка пьяного петербуржца
Сегодня, 12:30
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nadezhda_sib

В Пулково искали бомбу после звонка пьяного петербуржца

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Никаких конкретных данных хулиган не привел кроме того, что человек с бомбой будет лететь из Петербурга в Москву.

Ночью 9-го мая на номер экстренных служб "112" поступило сообщение о том, что у пассажира Пулково может быть бомба. Личность звонившего удалось установить, он был пьян. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам хулигана, человек с бомбой может быть пассажиром рейса из Петербурга в Москву. Полиция установила, что номер, с которого поступил звонок, принадлежит 54-летнему петербуржцу. Помещения аэропорта все же осмотрели и опасных устройств и веществ не нашли.

Пьяного мужчину задержали по месту жительства на Лиговском проспекте. Его доставили в отделение полиции Центрального района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее житель Адмиралтейского района предупредил о готовящемся "взрыве" на двух станциях метро. Он указал на квартиру, в которой живут предполагаемые террористы, однако на самом деле недвижимость принадлежит семье с ребенком.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: бомба, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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