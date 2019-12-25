В Псковской области в реке нашли тело пропавшей трехлетней девочки

Поиски не прекращались шесть дней.

Трехлетняя Варя П., которую искали волонтеры из Пскова, Москвы и Петербурга в течении шести дней, погибла. Тело ребёнка нашли в реке Кебь.

За эти дни водолазы исследовали 20 километров рек в поисках ребенка. На месте обнаружения тела уже работают следователи Следственного комитета РФ. Проводятся следственные действия. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

В группе, посвященной поиску девочки также появилась информация. В "Лиза Алерт" данная информация на данный момент проходит проверку.

Напомним, трехлетняя Варя пропала с дачи в садоводческом товариществе "Кебь" 23 мая, с тех пор ее поиски не прекращались.

Фото: ВК/ Лиза Алерт. Псков