В Приозерском районе мать в камышах нашла труп сына, пропавшего без вести год назад

Предположительно мужчина утонул.

В Приозерском районе Ленинградской области правоохранительные органы обнаружили мужчину, пропавшего еще 19 апреля прошлого года. Тело местного жителя лежало в зарослях камыша. По предположениям полиции, мужчина утонул.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в отделение полиции обратилась петербурженка. Она рассказала, что около 21 часа вечера 24 апреля ее знакомый нашел тело ее сына. Женщина проверила информацию и подтвердила, что погибший действительно является ее ребенком. При проверке выяснилось, что 45-летний погибший значится пропавшим без вести. Жертва находилась вблизи озера Синевский Плес. Труп уже подвергся гнилостным изменениям.

В настоящее время тело направлено в морг для выяснения точной причины гибели.

Ранее Piter.tv писал о том, что на съезде ЗСД у легковушки оторвалось колесо: в машине находились мама и ребенок.

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