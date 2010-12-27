В Приозерском районе реализуют экологический проект приграничного сотрудничества с Финляндией

Сумма гранта, полученного регионом на его реализацию в рамках программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия" в 2014-2020 годы, — 2,5 млн евро, общий бюджет – 3,1 млн евро.

Экологический проект в рамках программы приграничного сотрудничества с Финляндией будет реализован в Приозерском районе.

На XXVIII международной агропромышленной выставке "Агрорусь" подписано соглашение о взаимодействии при внедрении экологически безопасной системы сельского хозяйства в приграничных районах.

Соглашение определяет условия участия сторон в строительстве на базе племенного завода "Первомайский" современной системы переработки биоотходов. Стороны обязуются создать и запустить в эксплуатацию пилотный объект для демонстрации наилучших доступных технологий по обращению с биоотходами, увеличить долю их утилизации в Приозерском районе до 80 %, создать систему мониторинга обращения с отходами сельхозпроизводства и координации использования органических удобрений в регионе.

Сумма гранта, полученного регионом на его реализацию в рамках программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия" в 2014-2020 годы, — 2,5 млн евро, общий бюджет – 3,1 млн евро.

Документ подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, глава администрации Приозерского района Александр Соклаков, директор племенного завода "Первомайский" Алексей Павлов и директор института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства Алексей Трифанов.

"Реализация проекта даст возможность развития инфраструктуры для эффективного обращения с биоотходами. Это улучшит экологическую ситуацию как на приграничных территориях, так и в бассейне Балтийского моря", — подчеркнул Олег Малащенко.

Источник: пресс-служба ЛО