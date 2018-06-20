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В Приозерском районе пожарные вытащили из горящего дома мужчину без сознания
Сегодня, 18:12
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KaterinaKono13

В Приозерском районе пожарные вытащили из горящего дома мужчину без сознания

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После того как спасатели вытащили бедолагу на улицу и оказали первую помощь, мужчина пришел в себя.

В минувший четверг, 28 марта, бригада пожарных спасла из горящего здания мужчину в поселке Иваново Приозерского района Ленобласти. Известно, что мужчина был без сознания во время пожара. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера ПЧ Сосново, после чего на место происшествия было отправлено 2 пожарных автоцистерны. Частный небольшой дом горел изнутри и был сильно задымлен. 

После того как спасатели вытащили бедолагу на улицу и оказали первую помощь, мужчина пришел в себя.

Пострадавший был госпитализирован в больницу сотрудниками Скорой Помощи с ожогами 40% тела. Пожарные быстро ликвидировали пожар, успев спасти дом.

Источник: сетевое издание Ivyborg.ru 

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Категории: Новости Ленинградской области,

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