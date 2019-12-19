В Приозерске водителя из Карелии задержали со стрельбой

Нарушителем оказался 33-летний неработающий мужчина с признаками наркотического опьянения.

В полицию доставили житель Карелии, который пытался уйти от погони на отечественном внедорожнике в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 16 февраля у дома 35 на улице Маяковского в Приозерске нарядом ГИБДД за нарушение ПДД была предпринята попытка остановить автомобиль Chevrolet Niva. Водитель требования об остановке не выполнил и попытался скрыться. Во время погони и попытки остановить автомобилиста, он своими маневрами создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В ходе преследования на 128 км трассы "А-121" водитель столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ Патриот", после чего продолжил дальнейшее движение. После этого полицейские один раз выстрелили в воздух и несколько раз в сторону автомобиля. Chevrolet Niva был остановлен в поселке Бурнево Приозерского района и задержан.

Нарушителем оказался 33-летний неработающий житель республики Карелия с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования мужчина отказался.

Ранее в Петербурге полицейские со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей.

Фото: Piter.tv