В Приморском районе вымогатель потребовал от петербурженки три тысяч рублей за телефон

Двое решили обогатиться за счет чужого горя. Одну вымогательницу поймали, второго ищут.

Правоохранительные органы Приморского района разыскивают местного жителя, который пытался вымогательством заставить несовершеннолетнего ребенка передать ему три тысячи рублей. Денежное "вознаграждение" аноним просил за возвращение владельцу мобильного телефона. Однако, мать потерпевшего отказалась выполнять требования злоумышленника и обратилась в полицию. Заявление принято 21 января.

Оперативники установили, что у преступника была сообщница. Петербурженку удалось задержать. ей оказалась гражданка 1980-го года рождения. По словам предполагаемой помощницы вымогателя, смартфон нашел ее приятель. Он и придумал схему по требованию средств за возвращение телефона. В настоящее время гаджет изъят.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту.

Фото: Piter.tv