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В Приморском районе школьница отравилась таблетками
Сегодня, 17:37
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В Приморском районе школьница отравилась таблетками

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Подросток на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

В Петербурге 14-летняя девочка отправилась таблетками. Инцидент произошел 24 декабря в Приморском районе. 

По информации Piter.tv, школьнице понадобилась помощь медиков. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Что именно приняла пациентка, врачи сейчас выясняют.

Известно, что подросток на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти во время пожара дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от огня.

Фото: Piter.tv

Теги: отравилась наркотиками, полиция, скорая, таблетки, школьница наркотик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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