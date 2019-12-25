В Ленобласти во время пожара дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от огня

Квартиру намеренно поджег мстительный знакомый.

В поселке Красноозерное Приозерского района 57-летний мужчина устроил пожар в квартире. Местный житель, который не любил соседей, поджег ракетницей жилье своих неприятелей. В момент пожара дома находились только двое 15-летних подростков – мальчик и девочка. От страха дети выпрыгнули из окна. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел на Школьной улице, в квартире, которую арендует мать детей. В результате случившегося пострадала девочка. Она получила ушиб позвоночника.

Спасатели оперативно потушили пламя. Врачи оказали детям медицинскую помощь.

Известно, что во время пожара пострадала еще одна соседка. Но вред ей причинило не пламя. Все тот же арессивный сосед напал и на жительницу подъезда. Ему не понравилось, что женщина проявила любопытство, поэтому злоумышленник решил ослепить ее, воспользовавшись перцовым баллончиком. У женщины диагностировали химический ожог лица, ушей и обеих рук.

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Фото: Pxhere