Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Приморском районе шестиклассница упала с 19 этажа при подозрительных обстоятельствах дела
Сегодня, 9:07
0
lesjasap
1551

В Приморском районе шестиклассница упала с 19 этажа при подозрительных обстоятельствах дела

0
 
 

Полиция Приморского района проводит доследственную проверку по факту гибели шестиклассницы.

Правоохранительные органы Приморского района подозревают родителей школьницы в причастности к гибели девочки. Как стало известно, шестиклассница выпала из окна 19 этажа из дома номер пять по Земледельческой улице. Тело жертвы обнаружили вечером 6 ноября около высотного здания. 
 
Представители следственного комитета  изучают материалы дела. Предварительная информация о семейных обстоятельствах, в которых жила девочка дали оперативника возможность сомневаться в том, что трагический инцидент был несчастным случаем. 
 
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что погибшая жила с матерью и отчимом-военным. 
Теги: выстока , падение , школьница
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5