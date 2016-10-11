В Приморском районе шестиклассница упала с 19 этажа при подозрительных обстоятельствах дела

Полиция Приморского района проводит доследственную проверку по факту гибели шестиклассницы.

Правоохранительные органы Приморского района подозревают родителей школьницы в причастности к гибели девочки. Как стало известно, шестиклассница выпала из окна 19 этажа из дома номер пять по Земледельческой улице. Тело жертвы обнаружили вечером 6 ноября около высотного здания.

Представители следственного комитета изучают материалы дела. Предварительная информация о семейных обстоятельствах, в которых жила девочка дали оперативника возможность сомневаться в том, что трагический инцидент был несчастным случаем.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что погибшая жила с матерью и отчимом-военным.