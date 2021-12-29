В Приморском районе реконструируют тепломагистраль, которая обслуживает 49 зданий

Специалисты заменят 653 метра теплосети на участке между домом 62 по Савушкина до пересечения с Туристской улицей.

Петербургский "ТЭК" приступил к реконструкции тепломагистрали Приморского района, которая эксплуатируется уже более 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Специалисты заменят 653 метра теплосети на участке между домом 62 по Савушкина до пересечения с Туристской улицей. Благодаря реконструкции надежным теплоснабжением будут обеспечены 49 зданий, в том числе четыре детсада и две школы.

На первом этапе реконструкции будет построен наружный временный трубопровод. Модернизацию магистрали завершат в октябре 2023 года.

Ранее стало известно, что "ТЭК" вынужден брать кредиты из-за безответственных ТСЖ. Предприятие недополучило миллиард.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"