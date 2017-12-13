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nadiputintseva
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В Приморском районе пожарные тушили легковушку

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Машина загорелась на Площади Сикорского.

За первую половину четверга в Санкт-Петербурге пожарные тушили два транспортных средства. Очередной огонь под капотом автомобиля вспыхнул на Площади Сикорского в Приморском районе города.

Как сообщают читатели Piter.tv, авто загорелось в 12:58. К счастью, пожарные успели приехать на место происшествия к 13:07 и потушить пламя. До приезда спецслужб, водитель пытался самостоятельно справиться с возгоранием, но попытка не увенчалась успехом.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливаются причины возгорания.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Строителей полностью сгорел пассажирский автобус.

Видео: Piter.tv 

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Теги: горит авто , дтп , новости спб , пожар , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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