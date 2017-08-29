В Приморском районе открыли новую футбольную арену

В четверг, 19 мая, состоится торжественное открытие в 14:00.

В Петербурге футбольный клуб "Звезда" открыл собственный стадион. Мужская команда выступает в ФНЛ-2, а женская не знает себе равных, передают "Невские новости".

По словам главного тренера женской "Звезды" Ивана Канаева, новая арена появилась в Приморском районе на Полевой Сабировской улице, 52. Поле размеров 90 на 60 метров с искусственным газоном, а также профессиональным освещением и комфортными раздевалками.

В четверг, 19 мая, состоится торжественное открытие в 14:00. Оно начнется с матча клуба "Звезда" против сборной детско-юношеских команд клуба в формате "11 на 22". Позже в 15:00 пройдет выставочный матч между командами руководства футбольного клуба "Звезда" и сборной правительства Петербурга. Кроме этого, будет организована автограф-сессия.

Ранее на Ленфильме стартовали съемки фильма про футбольный матч в блокадном Ленинграде. Они будут проходить на улицах города, в музее электрического транспорта, а также на футбольном поле.

Фото: pexels

