В Приморском районе неизвестные втроем избили 13-летнего подростка

На Долгоозерной улице трое напали на несовершеннолетнего петербуржца.

В Приморском районе Петербурга неизвестные напали на школьника. Они втроем избили подростка. Инцидент произошел около 19 часов вечера 28 февраля.

Известно, что мальчик шел домой. Около дома 14 корпус 2 по Долгоозерной улице к нему пристали местные жители. Причины, по которым несовершеннолетний привлек внимание агрессивных людей - неизвестны. Они нанесли пострадавшему серьезные увечья.

Подросток сумел самостоятельно добраться до квартиры на улице Ильюшина. Около 21 часа родителям пришлось экстренно вызывать на дом врачей скорой помощи. Жертву уличной потасовки пришлось госпитализировать.

В настоящее время 13-летний ребенок находится в пятой детской городской больнице имени Филатова. Медики выявили у пациента закрытый перелом костей носа. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. По данному преступлению проводится проверка. Делом занимаются правоохранительные органы. Избитый мальчик оказался незнаком с нападавшими.

