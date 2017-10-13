Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 14:31
0
lesjasap
212
Код вставки плеера

В Приморском районе петербуржец прокатился на сноуборде по парковке

0
 
 

Неизвестный сноубордист прокатился по парковке Приморского района.

Пользователи социальной сети “Вконтакте” выложил видео с ночными “покатушками” в Приморском районе. Необычность ситуации придал тот факт, что местные жители решили прокатиться на сноуборде по одной из парковок города.
 
 
Отметим, что инцидент произошел недалеко от гипермаркета “Лента”.  В Сеть просочилось видео с данным событием. На записи видно, как “спортсмен” на сноуборде держится на трос, прикрепленный к машине. Затем автомобиль начинает дрифтовать, а молодой человек катится за ним на доске. 
 
В результате необычного проезда пострадавших нет. 
 
 
Видео: Вконтакте/senkee
Все новости района
Теги: дрифт , лента , парковка , приморский район , сноуборд , сноубордист
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5