В Приморском районе петербуржец прокатился на сноуборде по парковке

Неизвестный сноубордист прокатился по парковке Приморского района.

Пользователи социальной сети “Вконтакте” выложил видео с ночными “покатушками” в Приморском районе. Необычность ситуации придал тот факт, что местные жители решили прокатиться на сноуборде по одной из парковок города.

Отметим, что инцидент произошел недалеко от гипермаркета “Лента”. В Сеть просочилось видео с данным событием. На записи видно, как “спортсмен” на сноуборде держится на трос, прикрепленный к машине. Затем автомобиль начинает дрифтовать, а молодой человек катится за ним на доске.

В результате необычного проезда пострадавших нет.

Видео: Вконтакте/senkee