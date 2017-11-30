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В Приморском районе нарисовали "Илью Муромца" - первый русский бомбардировщик
Сегодня, 20:33
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ProkVad
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В Приморском районе нарисовали "Илью Муромца" - первый русский бомбардировщик

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Участники молодежного экологического марафона "Чистое завтра" изображением самолёта украсили трансформаторную будку.

В Приморском районе Петербурга появилось граффити с одним из первых российских самолетов – "Илья Муромец". Его сконструировал Игорь Сикорский в 1914 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района.

Сегодня, 7 мая, на стене трансформаторной будки рядом с площадью Льва Мациевича в Приморском районе появилось граффити с первым в мире серийным многомоторным бомбардировщиком "Илья Муромец". Он принимал активное участие в период Первой мировой войны.

Участники молодежного экологического марафона "Чистое завтра" изображением самолёта украсили трансформаторную будку. А выбор на самолет пал не случайно - история Приморского района тесно связана с историей российской авиации.

Мы ставим перед собой задачу воспитывать молодое поколение настоящими патриотами, образованными людьми, знающими богатую и яркую историю своей страны, города, своего района. Популяризация истории Комендантского аэродрома – весомый вклад в образование наших будущих поколений.

Отметил глава Приморского района Николай Цед

Фото: gov.spb.ru

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Теги: бомбардировщик , илья муромец , первый русский бомбардировщик
Категории: Лента новостей Новости СПб

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