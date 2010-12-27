В Приморском районе на 30% уменьшилось количество госпитализированных детей

Это получилось благодаря созданию дополнительных медицинских кабинетов в детских клиниках.

Осенью в Петербурге был выработан алгоритм действия при возрастании заболеваемости гриппов и ОРВИ среди детей. В детских клиниках были созданы кабинеты, куда родители могут приводить заболевающих детей без очереди. Об этом журналистам сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Мы открыли в детских клиниках кабинеты неотложной помощи, там работают две медицинские сестры. Чтобы родители с детьми не сидели в очереди, а могли получить сразу помощь врача. Только потом все данные передают участковому педиатру. Анна Митянина

Благодаря такому нововведению в Приморском районе удалось уменьшить количество госпитализаций детей на 30%. За январь-февраль в кабинеты неотложной помощи обратились 15,5 тысяч детей. Больше всего таких комнат организовано в клиниках Красносельского, Невского, Выборгского и Приморского районов.

Также в школах сейчас введен особый режим входного контроля. Утром детей должны осматривать, чтобы на уроках не было заболевающих учеников. Они могут заразить одноклассников. Как рассказала Анна Митянина, уже 10 тысяч детей были отправлены из школы на лечение.

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