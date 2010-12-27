В Приморском районе Петербурга в ДТП с автобусом погибли два человека

Автобус столкнулся с каршерингом, из-за чего пострадала еще одна машина.

26 октября, в субботу, около 23:00 на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы столкнулись автобус "ПАЗ" и каршеринг "Hyundai Solaris". В ходе столкновения автомобиль наехал на стоящую рядом "Audi A3". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария стала причиной гибели двух человек - мужчины и женщины. Еще один пассажир получил тяжелые травмы, водитель 1999 года рождения получил травмы средней степени тяжести. По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших.

Ранее мы сообщали о аварии с участием трех машин в Колпинском районе.

Фото: vk.com/spb_today