В Приморском районе таксист сбил школьницу на переходе

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №2.

Во вторник, 31 августа, в Приморском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала школьница. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что семиклассница попала под колеса Skoda Octavia на проспекте Королева. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Однако двигающийся навстречу таксист не притормозил и сбил ее.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами в состоянии средней степени тяжести доставили в Детскую городскую больницу №2.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: pexels.com