В Ленобласти ребёнок попал под колёса грузовика во время строительных работ. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В последний летний день 47-летний мужчина на грузовом автомобиле Hino Range заливал бетон на дачном участке. При движении задним ходом он наехал на шестилетнего мальчика.
Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Лужскую больницу.
Недавно во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы.
Фото: Piter.tv
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