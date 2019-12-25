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В Ленобласти ребёнок попал под колёса грузовика
Сегодня, 9:29
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В Ленобласти ребёнок попал под колёса грузовика

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Во время строительных работ грузовик сдавал задним ходом.

В Ленобласти ребёнок попал под колёса грузовика во время строительных работ. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В последний летний день 47-летний мужчина на грузовом автомобиле Hino Range заливал бетон на дачном участке. При движении задним ходом он наехал на шестилетнего мальчика.

Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Лужскую больницу.

Недавно во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы.

Фото: Piter.tv

Теги: грузовик, дети
Категории: Лента новостей,

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