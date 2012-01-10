Тренировка прошла в рамках совместного военного учения "Ларос-2024".

В Приморском крае состоялась совместная тренировка воинских контингентов России и Лаоса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировка прошла в рамках совместного военного учения "Ларос-2024". Ее провели на общевойсковом полигоне "Сергеевский". В ходе тренировки были изучены маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработана организация связи между подразделениями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области уничтожили установку "Акация".

Видео: Минобороны России