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В Приморском крае состоялась совместная тренировка воинских контингентов России и Лаоса

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Тренировка прошла в рамках совместного военного учения "Ларос-2024".

В Приморском крае состоялась совместная тренировка воинских контингентов России и Лаоса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировка прошла в рамках совместного военного учения "Ларос-2024". Ее провели на общевойсковом полигоне "Сергеевский". В ходе тренировки были изучены маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработана организация связи между подразделениями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области уничтожили установку "Акация".

Видео: Минобороны России

Теги: военное учение, лаос, минобороны россии, приморский край, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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