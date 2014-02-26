В Курской области уничтожили установку "Акация"

Удар по позиции нанесли барражирующим боеприпасом "Ланцет".

В Курской области уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 152-мм установку ВСУ обнаружили в результате разведки подразделения группировки войск "Север". Удар по позиции нанесли барражирующим боеприпасом "Ланцет". Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Уничтожение боевой машины ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Видео: Минобороны России