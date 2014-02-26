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В Курской области уничтожили установку "Акация"

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Удар по позиции нанесли барражирующим боеприпасом "Ланцет".

В Курской области уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 152-мм установку ВСУ обнаружили в результате разведки подразделения группировки войск "Север". Удар по позиции нанесли барражирующим боеприпасом "Ланцет". Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Уничтожение боевой машины ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: курская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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